Волонтеры предлагают разработать программы для реабилитации бойцов АТО

Волонтеры считают необходимым разработать конкретные программы для реабилитации бойцов АТО.

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1 +1», заявила координатор «волонтерской сотни» Наталья Воронкова.

Она подчеркнула, что власти необходимо разработать конкретные программы для реабилитации бойцов АТО.

По словам Воронковой, за помощью по этому вопросу можно обратиться к израильским специалистам.

«Израиль - это страна, которая все время воюет. Там есть специальные психологи, которые высаживаются прямо на поле боя, и они готовы были консультировать (украинцев)... Пусть приедут эти израильские психологи и помогут в разработке конкретных программ», - сказала она.

Как отметила волонтер, речь идет не только о психологической реабилитации, но и о медицинской, социальной, трудотерапии и др.