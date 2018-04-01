Какую рыбу едят украинцы

Диетологи бьют тревогу – многие болезни украинцы «зарабатывают» ложкой. Неправильное питание приводит к серьезным разладам организма. Особенно пагубным медики считают то, что в нашем рационе слишком мало рыбы, пишут aif.ua.

На мели

Знающие люди утверждают, что за 23 года независимости когда-то процветающая рыбная отрасль страны села на мель. «Если в 1991 г. мы добывали 1,1 млн тонн рыбы и полностью обеспечивали потребности украинцев, то теперь в результате многолетней бесхозяйственности и браконьерства от рыболовецкого промысла остались, образно говоря, хвосты и чешуя, – возмущается Александр Чистяков, глава Ассоциации рыболовов Украины. – Лишь около 20% рыбной продукции в нашей продовольственной корзине обеспечивают отечественные рыболовы, остальное – импорт. И не всегда хорошего качества».

В советское время в Украине было 19 тыс. рыбоводческих хозяйств – осталось лишь восемь. Остальные приватизированы. Все ли они продолжают работать у частников – неизвестно, поскольку их деятельность госучету не подлежит. Специалисты предполагают, что, ставшие частными, «водные зеркала» рыбных хозяйств вряд ли функционируют по своему бывшему профилю. Вероятнее всего, их владельцы предпочли рыбоводству индустрию отдыха. Да и протекающие по территории сел или поселков речки тоже с каждым днем теряют способность быть «рыбным местом». «Сельсоветы самостоятельно решают судьбы «мест-ных» речек и озер, – продолжает Чистяков. – И голова села на свое усмотрение может перегораживать их дамбами, лишая естественного течения».

Больно ударили по рыбному промыслу Украины и проблемы в Крыму. В 2013 г. украинскими предприятиями было выращено на рыбоводческих фермах и выловлено в Азовском и Черном морях 216 тыс. тонн рыбы, из которых крымские рыбаки дали две трети – около 150 тыс. тонн. Вместе с Крымом «ушли» от нас и рыболовецкие суда для океанического лова. На заре независимости страны их было 238. Сейчас осталось только 14, из которых лишь 9 готовы к полноценной работе. Причем и они принадлежат госкомпании «Атлантика», зарегистрированной в Севастополе.

За семь морей

Так что перспективы восстановить рыбоводческую отрасль если и есть, то небольшие. Для этого придется многое менять и в законодательстве, и в нашем отношении к водным ресурсам. Хотя природным задаткам Украины, учитывая количество ее водных артерий, могли бы позавидовать многие страны.

Наше государство могло бы стать не только мировой житницей, но и мировой «рыбницей». Ведь у нас – 73 тыс. рек, 40 тыс. озер, 1,1 тыс. водохранилищ, 400 тыс. прудов. В общей сложности – 1,1 млн га пресных водоемов, да плюс выходы к двум морям. В Китае – в полтора раза меньше водоемов, зато там выращивают намного больше рыбы, чем у нас. И занимают первое место в мире по рыбному промыслу. Шокирует то, что, по словам эксперта, подняли рыбное производство в Поднебесной украинские специалисты. Оказавшись ненужными на родине, они успешно применяют свой опыт в других странах. Кроме Китая продуктивно трудятся во Вьетнаме, в Лаосе, Сингапуре, Гонконге. Причем там они применяют разработанные в Украине программы. С помощью наших разработок Румыния вышла на первое место в мире по выращиванию белуги, а Израиль, несмотря на огромные площади пустынь, выращивает столько рыбы, что полностью удовлетворяет спрос внутреннего рынка, а по экспорту икры даже вошел в тройку мировых лидеров.

По данным Госстата, в Украине за семь месяцев 2014 г. выловлена и добыта 41 тыс. тонн рыбы. В прошлом году этот показатель составил 101 тыс. тонн. Тем не менее, эксперты аграрного рынка утверждают, что уменьшение добычи рыбы не привело к ее большому дефициту на нашем рынке. Ведь есть еще одна из причин, почему украинцы стали меньше употреблять морепродуктов, – это рост курса доллара, который сбил спрос на рыбу примерно на 25 %. И то количество даров моря, которое не могут обеспечить отечественные рыбоводы, нам импортируют иностранные поставщики. За те же семь месяцев текущего года рыбный импорт составил 170 тыс. тонн. Больше всего этой продукции импортировали из Норвегии, Исландии, Великобритании и Эстонии.

Кстати

ГМО появились уже и в рыбьем царстве. Одной из последних революционных разработок американских ученых стал трансгенный лосось, или франкенрыба. Эта рыба, с измененным генетическим кодом, растет в два раза быстрее дикого лосося, достигает более крупных размеров и очень агрессивна. Промышленники, планирующие в скором времени запустить чудо-рыбу в естественную среду, наперед подсчитывают баснословные прибыли. А общественность – в шоке. Пока эта новая разработка ученых не попала в реки, граждане с активной жизненной позицией забили тревогу и хотят обратиться к американским властям с просьбой не разрешать выпускать в водоемы рыбу-мутанта. Ведь она может причинить много вреда. Первым делом, конечно, она постарается вытеснить популяцию обычного лосося. А какой вред от нее получат люди, пока даже неизвестно. Ведь доказательств безвредности генно-модифицированной рыбы для человеческого организма нет.

Под петицией, в которой изложена «жалоба» на рыбу-мутанта, – 950 тыс. голосов. Авторам инициативы осталось собрать еще 50 тысяч, чтобы отправить этот документ доктору Маргарет ГАМБУРГ, комиссару Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.