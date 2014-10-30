Суши провоцируют проблемы с сердцем и сосудами

Люди, которые часто лакомятся суши, рискуют заработать проблемы с сердцем, сосудами или даже мозгом.

Об этом предупреждают ученые из Университета Роджерс, пишет Страна Здоровья. Ученые говорят, что красная рыба, которую используют для суши, содержит кислоту омега-3, которая в целом положительно влияет на организм человека, выводя из него холестерин. Наряду с этим, красная рыба содержит также и метилртуть - токсичное вещество, которое способно накапливаться в организме и вызывать серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, соединение может вызвать болезнь Минамата.

Через накопления метилртути человек начинает страдать от нарушения моторики, парестезии в конечностях, ослабления зрения и слуха, а в тяжелых случаях - паралича и нарушения сознания, которые могут закончиться фатально. Ученые также не советуют часто есть красную рыбу беременным женщинам. Поскольку метилртуть может поразить нервную систему ребенка еще в утробе.

Эксперты советуют есть не больше 2 стейков из красной рыбы в неделю, чтобы уберечься от серьезных последствий.