Полезные свойства грибов вёшенок

Грибы вешенки или устричные грибы – широко культивируемая разновидность съедобных грибов, пишет infosmi.net.

Они получили свое название благодаря плоской широкой шляпке с волнистыми краями, которая по форме немного напоминает устрицы. Вешенки обладают легким и гармоничным вкусом с нотками аниса, миндаля и лесных грибов. В течение тысяч лет эти грибы, напоминающие глубоководных морских обитателей, с одинаковым успехом использовали и как кулинарный ингредиент, и как лекарственное средство. В богатой истории китайской медицины нашлось теплое местечко и для этих грибов.

Как утверждает иглотерапевт Кристофер Хоббс в своей работе «Лекарственные грибы», еще 3000 лет назад вешенки служили азиатам своеобразным тоником для иммунной системы.

Грибы вешенки – низкокалорийный продукт. В 100 г грибов содержится всего 40-55 калорий. Но не только это делает их столь привлекательными в диетическом плане. Польза устричных грибов особенно интересна на фоне их богатого биохимического состава: высокие дозы цинка, железа, калия, кальция, фосфора, витамина C, фолиевой кислоты, ниацина, витаминов B1 и B2.

Исследование завершило, что потребление грибов устрицы как часть здоровой диеты способствует рекомендуемым пищевым требованиям. Грибы вешенки содержат мало жиров и определенно не могут похвастать запасами холестерина. Причем львиная доля калорий (более 60%), приходится на углеводы, остальное – на растительные белки.

Еще один диетический бонус: в этих съедобных грибах довольно много диетического волокна: 9.5% дневной нормы на 100 г продукта. Говоря о пользе вешенки, стоит упомянуть богатое содержание рибофлавина и ниацина. Одна порция продукта покрывает более 20% суточных потребностей взрослого человека.

В этих грибах также много железа (7-11% по различным данным) и калия (12-14%). Доля натрия в составе вешенки выглядит куда скромнее – всего 27 мг или 1% среднесуточной нормы.

Содержат уникальный природный состав, получивший среди ученых название «ловастатин», «натуральный статин» или «антихолестериновый агент». Как показали свежие исследования, это вещество способствует снижению уровня плохого холестерина в организме людей и лабораторных животных.

Среди полезных свойств вешенок есть еще одно, на которое сегодня медики возлагают большие надежды – содержание уникальных антиоксидантов. В данном случае лавры достались антиоксиданту с труднопроизносимым названием эрготионеин, который так и не был найден в других продуктах.

Исследование, проведенное в 2010 г под руководством Джоя Дубоста Пенна, как раз и обнаружило эрготионеин в составе устричных грибов. Что любопытно, в отварном продукте количество ценного антиоксиданта ничуть не снижается.

Согласно сравнительно давним исследованиям от 1997 года, грибы вешенки наделены сильными антибактериальными свойствами. Этому способствует наличие активного состава бензальдегида, который убивает вредные бактерии.