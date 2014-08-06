Продукты со вкусом умами помогут похудеть

Умами - вкус белковых веществ, выделяемый в самостоятельный, пятый вкус. С японского языка это слово переводится как "вкусный". Вкусом умами обладают продукты, содержащие белок глутамат - мясо, пармезан, соевый соус, грибы шиитаке и другие. Новое исследование ученых из Университета Сассекса показало: пятый вкус может влиять на чувство голода, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Huffington Post.

Исследователь Мартин Йоманс рассказывает: "Мы знали из предыдущих исследований, что продукты с высоким содержанием белка, как правило, утоляют голод лучше, чем продукты, богатые углеводами и жирами. Умами сигнализирует о присутствии белка, так что мы решили проверить, снижает ли аппетит употребление продуктов с таким вкусом".

В исследовании приняли участие 26 человек. Ученые оценивали эффект, который оказывают на чувство голода пищевые добавки, глутамат натрия и инозинмонофосфат дегидрогеназы. Обе эти добавки, придающие пище вкус умами, входили в низкокалорийный пряный морковный суп и такой же суп, в который была тайно добавлена смесь белков и углеводов, чтобы сделать его более калорийным.

Участников спрашивали, испытывали ли они чувство голода после употребления супов. Люди, которые ели низкокалорийный суп со вкусом умами, съедали меньше и не чувствовали себя голодными. Такой же эффект наблюдался и у тех, кто ел более калорийный суп со вкусом умами. Ученые предполагают: пятый вкус может помочь тем, кто борется с лишним весом.