Женщинам нужно спать дольше: ученые рассказали интересные факты о сне (видео)

Без сна человек может продержаться лишь 10 дней.

Сегодня - Всемирный день сна.

Его отмечают каждую пятницу перед днем весеннего равноденствия, пишет ТСН.

Ученые посчитали - спим мы треть жизни. Без сна человек может продержаться лишь 10 дней. Сон – время приведения организма «в порядок».

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Доказано, что «недосып» отрицательно сказываются на качестве жизни: пропадает чувство юмора, появляется раздражительность, зацикленность на проблемах, падает работоспособность. Потеря всего лишь 4 часов сна снижает реакцию на 45%. Ухудшается память, возможно обострение различных заболеваний. Медики называют плохой сон ступенью к будущим инсультам, инфарктам и т.д.

По мнению ученых, идеальная продолжительность сна взрослого человека - 7-8 часов в сутки. Некоторые специалисты считают, что женщинам требуется дополнительный час сна, потому что они более эмоциональны. Детям для нормальной необходимо спать не меньше 10 часов.

Но и это еще не все. Ученые открывают все новые и просто невероятные факты о сне.