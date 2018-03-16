Женщинам нужно спать дольше: ученые рассказали интересные факты о сне (видео)

12:37, 16 марта 2018
Страна
78
newsru.co.il

Его отмечают каждую пятницу перед днем весеннего равноденствия, пишет ТСН.

Ученые посчитали - спим мы треть жизни. Без сна человек может продержаться лишь 10 дней.  Сон – время приведения организма «в порядок».

Читайте такжеМедики рассказали об эффективной практике, которая поможет быстро уснуть

Доказано, что «недосып» отрицательно сказываются на качестве жизни: пропадает чувство юмора, появляется раздражительность, зацикленность на проблемах, падает работоспособность. Потеря всего лишь 4 часов сна снижает реакцию на 45%. Ухудшается память, возможно обострение различных заболеваний. Медики называют плохой сон ступенью к будущим инсультам, инфарктам и т.д.

По мнению ученых, идеальная продолжительность сна взрослого человека - 7-8 часов в сутки. Некоторые специалисты считают, что женщинам требуется дополнительный час сна, потому что они более эмоциональны. Детям для нормальной необходимо спать не меньше 10 часов. 

Но и это еще не все. Ученые открывают все новые и просто невероятные факты о сне. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сон#бессонница