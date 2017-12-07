Как распознать деменцию: медики рассказали о ранних симптомах
Признаки и симптомы, связанные с деменцией, проходят три стадии развития.
Деменция по-разному поражает людей — это зависит от воздействия болезни и от индивидуальных особенностей человека перед заболеванием,подчеркивают медики. Признаки и симптомы, связанные с деменцией, проходят три стадии развития.
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Ранняя стадия: часто остается незамеченной, так как развивается постепенно. Общие симптомы включают:
забывчивость;
потерю счета времени;
нарушение ориентации в знакомой местности.
Средняя стадия: по мере прогрессирования деменции к средней стадии признаки и симптомы становятся более явными и все более суживающими возможности. Они включают:
забывчивость в отношении недавних событий и имен людей;
нарушение ориентации дома;
возрастающие трудности в общении;
потребность в помощи для ухода за собой;
поведенческие трудности, включая бесцельное хождение и задавание одних и тех же вопросов.
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Поздняя стадия: на поздней стадии деменции развивается почти полная зависимость и пассивность. Нарушения памяти становятся значительными, а физические признаки и симптомы более очевидными. Симптомы включают:
потерю ориентации во времени и пространстве;
трудности в узнавании родственников и друзей;
возрастающую потребность в помощи для ухода за собой;
трудности в передвижении;
поведенческие изменения, которые могут усугубляться и включать агрессивность.