Симптомы детской депрессии
До недавнего времени детскую депрессию не определяли, считая, что у ребенка не настолько зрелая психика, чтобы испытывать какие-то серьезные, «взрослые» переживания, пишет ТСН.
По словам психолога психоаналитического направления, специалиста по работе с детьми и подростками, преподавателя Международного Института Глубинной Психологии Инны Каравановой, у детей не столь яркие симптомы депрессивного состояния, как у взрослых. Сказать о том, что его беспокоит, не каждый ребенок и не в любом возрасте в состоянии. Детская депрессия проявляется либо соматическими заболеваниями, либо в поведении.
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Проявлениями детской депрессии могут быть:
чувство подавленности;
тревога, страх;
замкнутость - ребенок может резко перестать выходить на улицу, контактировать с другими детьми;
нарушения сна - ребенок плохо спит, не может долго уснуть либо слишком рано просыпается;
переедание или, напротив, отказ от еды: если у ребенка не было проблем с питанием, а потом вдруг резко появились и сохраняются в течение длительного времени, можно заподозрить депрессию;
соматические симптомы: головные боли, боли в животе, дисфункции кишечника, частые болезни (в практике был случай, когда ребенка с болями в животе водили по докторам, часто вызывали «скорую», но ничего не обнаруживалось, к психологу попали тогда, когда добавились другие симптомы депрессии);
проблемы с учебой: ребенок плохо концентрируется, плохо учится в школе, пропускает занятия. Бывает, что ребенок плохо воспринимает материал, потому что слишком активный, а встречаются дети, которых учителя и одноклассники считают «тупыми». Именно у таких детей причина плохой успеваемости часто кроется в депрессии;
чувство усталости без видимой причины;
частые вспышки раздражительности и агрессивности(любое нестандартное, контрастирующее поведение можно считать симптомом возможной депрессии);
повышенная чувствительность к шуму и другим внешним раздражителям;
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зябкость или потливость;
перемены в речи (речь становится тихой, невнятной);
у дошкольников депрессия может проявляться в постоянном нытье, в неспособности самому себя занять;
также у маленьких деток депрессия может выражаться в сепарационной тревоге. Например, когда малыша отдают в детский сад, он не может оставаться в группе без мамы, у него нарушается аппетит, появляются моргания или другие тики.