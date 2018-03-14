Симптомы детской депрессии

У дошкольников депрессия может проявляться в постоянном нытье, в неспособности самому себя занять.

До недавнего времени детскую депрессию не определяли, считая, что у ребенка не настолько зрелая психика, чтобы испытывать какие-то серьезные, «взрослые» переживания, пишет ТСН.

По словам психолога психоаналитического направления, специалиста по работе с детьми и подростками, преподавателя Международного Института Глубинной Психологии Инны Каравановой, у детей не столь яркие симптомы депрессивного состояния, как у взрослых. Сказать о том, что его беспокоит, не каждый ребенок и не в любом возрасте в состоянии. Детская депрессия проявляется либо соматическими заболеваниями, либо в поведении.

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Проявлениями детской депрессии могут быть:

чувство подавленности;

тревога, страх;

замкнутость - ребенок может резко перестать выходить на улицу, контактировать с другими детьми;

нарушения сна - ребенок плохо спит, не может долго уснуть либо слишком рано просыпается;

переедание или, напротив, отказ от еды: если у ребенка не было проблем с питанием, а потом вдруг резко появились и сохраняются в течение длительного времени, можно заподозрить депрессию;

соматические симптомы: головные боли, боли в животе, дисфункции кишечника, частые болезни (в практике был случай, когда ребенка с болями в животе водили по докторам, часто вызывали «скорую», но ничего не обнаруживалось, к психологу попали тогда, когда добавились другие симптомы депрессии);

проблемы с учебой: ребенок плохо концентрируется, плохо учится в школе, пропускает занятия. Бывает, что ребенок плохо воспринимает материал, потому что слишком активный, а встречаются дети, которых учителя и одноклассники считают «тупыми». Именно у таких детей причина плохой успеваемости часто кроется в депрессии;

чувство усталости без видимой причины;

частые вспышки раздражительности и агрессивности(любое нестандартное, контрастирующее поведение можно считать симптомом возможной депрессии);

повышенная чувствительность к шуму и другим внешним раздражителям;

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зябкость или потливость;

перемены в речи (речь становится тихой, невнятной);

у дошкольников депрессия может проявляться в постоянном нытье, в неспособности самому себя занять;

также у маленьких деток депрессия может выражаться в сепарационной тревоге. Например, когда малыша отдают в детский сад, он не может оставаться в группе без мамы, у него нарушается аппетит, появляются моргания или другие тики.