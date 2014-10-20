ВР утвердила госпрограмму противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу до 2018 года

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон (регистрационный номер 4384) проголосовали 244 из 262 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке отмечается, что целью Программы является снижение уровня заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции/СПИДа; предоставление качественных и доступных услуг по профилактике и диагностике ВИЧ-инфекции, в первую очередь среди представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ; услуг по лечению, уходу и поддержке людей, живущих с ВИЧ, в рамках реформирования системы здравоохранения.

Ориентировочный объем финансирования составляет: всего по Программе - 6380148,42 тыс. грн, в том числе: из государственного бюджета - 4820060,21 тыс. грн; из местных бюджетов - 331377,58 тыс. грн; из средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией - 1224342,84 тыс. грн; из других источников - 4367,79 тыс. грн.

Согласно пояснительной записке, выполнение Программы позволит: значительно уменьшить количество новых случаев инфицирования ВИЧ среди населения с постепенным предотвращением инфицирования; уменьшить на 50% риск инфицирования ВИЧ медицинских работников при оказании медпомощи пациентам; уменьшить на 50% количество новых случаев инфицирования среди представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ; уменьшить до 1% инфицирование вследствие передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

Кроме того, сказано, что утверждение Программы позволит обеспечить доступ всех представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ к участию в профилактических программах; охватить 100 процентов учащихся и студентов программами профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа и формирования здорового образа жизни; обеспечить всех ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся под наблюдением в учреждениях здравоохранения, медицинской помощью и социальными услугами по уходу и поддержке; обеспечить доступ к непрерывному лечению препаратами антиретровирусной терапии всех больных ВИЧ-инфекцией, которые в этом нуждаются; уменьшить на 50% смертность от туберкулеза среди больных с совмещенной инфекцией ВИЧ/туберкулез; привлечь к постоянному участию в программах заместительной терапии не менее 35 процентов потребителей опиоидных инъекционных наркотиков, которые в этом нуждаются, а также к участию в программах их реабилитации; сформировать среди населения толерантное отношение к людям, живущим с ВИЧ, и представителей групп повышенного риска инфицирования ВИЧ и снизить на 50% уровень дискриминации таких людей.

При этом в пояснительной записке подчеркивается, что проблемы, связанные с распространением ВИЧ-инфекции/СПИДа, остаются острыми в государстве. Так, с регистрации первого случая ВИЧ-инфекции (1987 год) по состоянию на 1 января 2013 года в стране зарегистрировано 223 530 случаев ВИЧ-инфицированных (из них 36 830 детей до 14 лет), в том числе 56 382 человека с заболеванием СПИДом, в том числе 1224 ребенка до 14 лет. Количество ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся под наблюдением в учреждениях здравоохранения, составляет более 129 тыс. человек, показатель распространенности ВИЧ-инфекции - 283,6 человека на 100 тыс. населения, у более чем 24 тыс. ВИЧ-инфицированных лиц болезнь достигла конечной стадии - СПИДа. Показатель распространенности СПИДа составляет 52,9 человека на 100 тыс. населения. За период наблюдения с 1987 года по 2012 год 28 498 человек умерли от заболеваний, вызванных СПИДом. По оценочным данным, в начале 2012 года в государстве проживало 230 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше, живущих с ВИЧ, что составляет 0,58 процента всего населения в указанной возрастной категории.