С начала года корью в Украине заболели почти 6,5 тыс. человек - эксперт В Минздраве заявляют, что ситуация с заболеваемостью корью в Украине стабилизировалась.

С начала года корью в Украине заболели 6484 человека - 2226 взрослых и 4258 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Виктор Ляшко.

По его словам, ситуация с заболеваемостью корью в Украине стабилизировалась.

"За 9-ю неделю 2018 года корью заболели 684 человека, из них 266 - взрослых, 418 детей. Это - на 12% меньше по сравнению с показателями прошлой недели. С начала года корью заболели 6484 человека - 2226 взрослых и 4 258 детей. Значительное количество заболевших были госпитализированы - 4421 человек», - отметил он.

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По словам медика, от осложнений кори с начала года в Украине умерли семь человек: 5 детей и двое взрослых. Больше всего болели корью в Ивано-Франковской области - 1426 человек заболели с начала года, далее - Закарпатская область, где заболели 1138 человек, Одесская, Львовская области. Наименьшее количество случаев заболеваемости регистрируется в Харьковской области - 2 случая, в Черниговской и Луганской по 4 случая.

*** Корь считается опасным вирусным заболеванием с инкубационным периодом от 7 до 17 дней. Вирус распространяется, когда у человека появляются первые признаки заболевания.

Нужно быть очень осторожным, поскольку он передается при любом тесном контакте с больным. Заразиться можно даже при обычном разговоре и, тем более, если больной чихает или кашляет рядом.