По данным 2017 года, охват плановой вакцинацией КПК вырос более чем в два раза.

В Украину поступило 220 тысяч доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК).

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В ведомстве подчеркнули, что 220 тысяч доз вакцины КПК уже в стране и будут распределены в регионы.

Вакцина поступила в Украину на два месяца раньше запланированных сроков благодаря успешным переговорам ЮНИСЕФ с поставщиком для обеспечения насущных потребностей государственной программы иммунизации в контексте вспышки кори.

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В Украину для прививок КПК поставляют вакцину Приорикс™/Priorix™ производства GlaxoSmithKline, Бельгия, которая имеет государственную регистрацию и преквалифицирована ВОЗ. Она эффективна и безопасна, и предоставляется государством бесплатно.

По данным 2017 года, охват плановой вакцинацией КПК вырос более, чем вдвое - первой дозой вакцины КПК охватили 93,3% детей в возрасте 1 год, второй дозой - 90,7% детей в возрасте 6 лет.

Министерство здравоохранения и ЮНИСЕФ призывают родителей по всей Украине вакцинировать своих детей от такого опасного заболевания, как корь, а врачей - поощрять пациентов к вакцинации.