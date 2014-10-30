Гуманитарный штаб Рината Ахметова и ДТЭК начинают совместный проект «Сохраним жизнь!»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", сегодня, 30 октября, в ходе пресс-конференции в ИА «Українські Новини» Гуманитарный штаб Рината Ахметова и компания ДТЭК представили совместный долгосрочный проект «Сохраним жизнь!», который стартует в ноябре 2014 и продлится до мая 2015. Этот проект - часть масштабной программы Рината Ахметова «Поможем детям», которая включает в себя гуманитарную, медицинскую, психологическую и адресную помощь для детей, которые находятся в зоне проведения АТО или пострадали в ходе военных действий. Цель проекта «Сохраним жизнь!» - спасение детей от травм и смерти в зоне боевых действий и там, где они недавно закончились.

«Гуманитарный штаб Рината Ахметова впервые представляет на национальном уровне масштабный проект, направленный, с одной стороны, на предотвращение трагедий, с другой стороны, - на оказание помощи, если беда уже случилась, - рассказывает Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба. - Причем нам важно помочь детям не только в лечении, но и оперативно оказать качественную психологическую помощь. Получая ежедневно звонки на «горячую линию», реализуя проекты адресной и психологической помощи, мы понимаем масштаб проблемы. Дети – это мишень сегодня. Только сейчас под опекой Штаба и ФК «Шахтер» находятся 20 раненых детей. Точных же данных о количестве пострадавших в зоне АТО детей нет ни у кого. Но недавний случай в Зугрэсе, когда школьники подорвались на бомбе на территории завода, истории, которые мы узнали от приемных семей, с которыми работает фонд Рината Ахметова, от предприятий СКМ, которые находятся в Восточной Украине, - всё это говорит о системной проблеме».

Проект состоит из двух частей: информирование детей об угрозах в зоне АТО и предоставление медицинской, психологической помощи, если не удалось избежать трагедии. Уже сегодня в рамках проекта стартует информационная кампания: сейчас у школьников на мирных территориях каникулы, во многих городах Восточной Украины дети вообще не ходят в школу, у них появляется много свободного времени, они предоставлены сами себе.

На основании информационных материалов ЮНИСЕФ, Гуманитарный штаб и ДТЭК издали брошюру тиражом 10 000 экземпляров, а также 5000 плакатов. В брошюре доступным для детей и подростков языком изложено, каких зон лучше избегать, где может быть опасно, на что нужно обращать внимание, на какие предметы и что делать в случае их обнаружения.

Распространять информационные материалы будет компания ДТЭК, которая имеет расширенную сеть предприятий в Донецкой и Луганской областях. «Мы выступили с инициативой этого проекта, потому что дети, пострадавшие в Зугрэсе, - это дети наших сотрудников, - сообщил Анатолий Соловьев, представитель Департамента социального развития ДТЭК. До сих пор 3 ребенка, которым удалось выжить, находятся на лечении, их поддерживает Штаб Рината Ахметова. Но мы хотим не допустить подобные ситуации в будущем. ДТЭК обеспечит этими материалами все города присутствия предприятий - Курахово, Кировское, Зугрэс, Мироновское, Моспино, Счастье, Ровеньки, Свердловск. В 69 школах с привлечением инструкторов ГСЧС пройдут специальные уроки. Отдельную работу проведем со всеми работниками ДТЭК и членами их семей.

Помимо распространения информационных материалов в учебных учреждениях, будут проводиться лекции, адресная работа с приемными семьями, детскими домами семейного типа, распространение брошюр и плакатов в местах массового нахождения людей, в социальных и коммунальных учреждениях Донецкой и Луганской областей.

Инициаторы проекта призвали представителей СМИ, волонтеров, активистов помочь в распространении этой важной информации, а также попросили информировать о несчастных случаях, в которых пострадали дети в зоне АТО, – Гуманитарный штаб Рината Ахметова будет помогать в лечении, в предоставлении помощи психологов.

Справка:

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.