«Волонтерская сотня» в Киеве раздала продуктовые наборы от Гуманитарного штаба Ахметова

Еженедельно по субботам на пункте выдачи гуманитарной помощи, расположенном на улице Фроловская, 9/11, представители «Волонтерской сотни» осуществляют раздачу продуктов, теплых вещей и обуви, детского питания, памперсов, постельного белья, одеял, бытовой химии, канцтоваров, игрушек, бытовой техники для переселенцев из Донбасса.

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«Практически всю гуманитарную помощь к нам приносят и привозят обычные киевляне, - говорит Елена Лебедь , координатор «Волонтерской сотни». – Каждый понимает, что все мы жители одной страны, одни из которых, по независящим от них причинам, попали в трудные жизненные обстоятельства. Люди остались без своих домов, работ, привычного окружения… так что каждый благотворитель, способный поставить себя на место переселенца, понимает важность оказываемой помощи».

Согласно подсчетам Министерства социальной политики, в Киеве и области на сегодняшний день находятся около 70 тысяч вынужденных переселенцев.

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Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.