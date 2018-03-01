Фрукт счастья: диетологи рассказали о полезных свойствах бананов

Бананы необходимо употреблять при воспалении слизистых оболочек желудка и рта, энтеритах, при язвах желудка и кишечника.

Диетологи рассказали о полезных свойствах бананов. Бананы относятся к высокоэнергетическим продуктам, употребление которых очень быстро повышает уровень сахара в крови, тем самым они придают заряд энергии для физических и умственных нагрузок.

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Введение в рацион питания этого фрукта помогает при лечении заболеваний почек, печени, анемии, атеросклерозе, гипертонии, депрессии, изжоге, отечности конечностей, запоре. Это связано с высоким содержанием калия, железа и цинка.

Витамины группы В положительно воздействуют на нервную систему, успокаивая ее и нормализуют сон. При употреблении бананов увеличивается уровень серотонина в крови, что способствует улучшению настроения и человек начинает чувствовать себя счастливым. Это связано с расщеплением белка триптофан.

Бананы обладают антисептическими и вяжущими свойствами, поэтому их необходимо употреблять при воспалении слизистых оболочек желудка и рта, энтеритах, при язвах желудка и кишечника (только не в период обострения). Спелые бананы содержат фруктозу, сахарозу и глюкозу, которые очень быстро всасываются в кровь, следовательно при сахарном диабете рекомендуют употреблять только недозревшие плоды.

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Фрукты используются для приготовления питательных, увлажняющих и смягчающих масок для лица и волос. За счет витаминов на лице разглаживаются мелкие морщины, и снимается воспаление. Для приготовления маски мякоть одного банана нужно тщательно размять, добавить в нее сливки (2 ст.л.) и мед (1 ч.л.). Всю смесь нужно тщательно перемешать и нанести на кожу на 10-15 минут. После чего смыть теплой водой.

Маски из бананов следует использовать в случаях, если волосы сильно сухие или повреждены химической завивкой. Для ее приготовления нужно в блендере смешать мякоть банана (1 шт.), масло проросших ростков пшеницы (1 ч.л.) и мед (1 ст.л.), нанести на волосы и через 20 минут смыть прохладной водой.