Чем опасна низкоуглеводная диета - новое исследование

13:03, 29 января 2018
Зарубежные новости
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ВОЗ

Ученые выяснили, что у женщин, придерживающихся низкоуглеводной диеты, на 30% чаще рождаются дети с дефектами нервной трубки, пишет The Deccan Chronicle

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К дефектам нервной трубки относятся расщепление позвоночника и анэнцефалия - полное или частичное отсутствие больших полушарий головного мозга, костей свода черепа и мягких тканей. Фолиевая кислота уменьшает риск дефектов нервной трубки.

Во всем мире популярны диеты с низким содержанием углеводов (палеолитическая, кетогенная, Аткинса). Однако эти диеты опасны для женщин, которые планируют беременность. Специалисты настоятельно рекомендуют женщинам на время беременности отказаться от низкоуглеводной диеты.

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Теги: #врожденные патологии#низкоуглеводная диета