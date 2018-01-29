Чем опасна низкоуглеводная диета - новое исследование

У женщин, придерживающихся низкоуглеводной диеты, на 30% чаще рождаются дети с дефектами нервной трубки.

Новое исследование подтвердило, что низкоуглеводная диета может быть опасна.

Ученые выяснили, что у женщин, придерживающихся низкоуглеводной диеты, на 30% чаще рождаются дети с дефектами нервной трубки, пишет The Deccan Chronicle.

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К дефектам нервной трубки относятся расщепление позвоночника и анэнцефалия - полное или частичное отсутствие больших полушарий головного мозга, костей свода черепа и мягких тканей. Фолиевая кислота уменьшает риск дефектов нервной трубки.

Во всем мире популярны диеты с низким содержанием углеводов (палеолитическая, кетогенная, Аткинса). Однако эти диеты опасны для женщин, которые планируют беременность. Специалисты настоятельно рекомендуют женщинам на время беременности отказаться от низкоуглеводной диеты.