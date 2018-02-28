По просьбе "обеспокоенных мам": Супрун призвала подростков не подкатывать джинсы на морозе

По просьбе «озабоченных мам» руководитель Минздрава дала советы относительно того, как следует одеваться во время сильных морозов.

Открывать участки кожи, в частности подкачивая джинсы в холодную погоду, очень опрометчиво, ведь это грозит переохлаждением, обморожением и вызывает воспаление нервов, мышц, суставов, что в дальнейшем может спровоцировать хронические заболевания.

Об этом пишет и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Украину идут лютые морозы: как не подхватить простудуПо обращению «обеспокоенных мам» руководитель Минздрава дала советы относительно того, как следует одеваться во время сильных морозов. «Не рискуйте собой ради хорошего вида. Вы красивы, когда здоровы!», – призывает она.

Супрун отмечает, что при минусовой температуре воздуха важно не вспотеть - это очень опасно. Поэтому лучше надевать несколько более легких свитеров, а не один очень теплый, чтобы была возможность снять один из них, если станет жарко. По ее словам, “многослойность” одежды также сохраняет дополнительное тепло.

Кроме этого, следует избегать тесной одежды и обуви, чтобы сохранить тепло и избежать обморожения, а перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник смогут защитить открытые участки кожи от холода.

«Если вы планируете провести много времени на улице, возьмите запасную одежду. В случае необходимости вы можете надеть дополнительный свитер или сменить влажную одежду на сухую. Это убережет от переохлаждения”, – отмечает она.

Супрун добавила, что в такую погоду стоит избегать обуви, которая может промокнуть и металлических украшений.