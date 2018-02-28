Супрун рассказала, что Гройсману и другим министрам угрожают, требуя ее увольнения

По словам Супрун, соответствующее уведомление получил министр энергетики Игорь Насалик и некоторые вице-премьер-министры.

Перед сегодняшним заседанием правительства премьер-министр Владимир Гройсман и некоторые министры получили смс-сообщения с угрозами и требованием освободить от должности и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Об этом Супрун сообщила на своей странице в Facebook.

Читайте такжеКогда в Минздраве появится глава: суд решает вопрос об открытии производства«Гибридная война против трансформации Украины в европейское государство продолжается. Только перед началом правительства премьер-министру и министрам пришло сообщение с угрозами из-за ситуации, сложичвшейся в Национальной медицинской академии имени Богомольца. Вчера пытались взломать мою частную страницу в Facebook», - написала и. о. главы Минздрава.

По ее мнению, «тактика кибертерроризма и запугивания - один из любимых способов не только Российской Федерации, но и ее союзников в Украине».

«Обращаюсь к правоохранительным органам с просьбой принять соответствующие меры», - отметила Супрун, опубликовав скриншот этого сообщения.

По завершении правительственного заседания она заявила журналистам, что соответствующее сообщение получил министр энергетики Игорь Насалик, некоторые вице-премьер-министры.

«Но не все министры», - добавила она.

Читайте такжеМедуниверситет имени Богомольца прекращает забастовкуКак сообщал УНИАН, с понедельника, 26 февраля, студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени А. Богомольца объявили бессрочную забастовку. В университете обвиняют Минздрав во вмешательстве в самоуправления вуза и «незаконном» отстранении ректора Екатерины Амосовой.

20 февраля Минздрав отстранил Амосову от должности ректора вуза в связи с тем, что она не смогла обеспечить сдачу экзамена «Крок» студентами, которые учатся на стоматологов.

Сегодня Амосова призвала прекратить забастовку и возобновить учебный процесс. Вскоре после этого появилось видеообращение участников, где было объявлено о прекращении забастовки. Они заявили, что «их услышали».