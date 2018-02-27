В медуниверситете им.Богомольца восстановлено обучение, но забастовка продолжается (видео)

12:08, 27 февраля 2018
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Униан

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Официально забастовка продолжается, но некоторые студенты и преподаватели нашли способ присутствовать на парах.

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Теги: #НМУ им. Богомольца#забастовка университет Богомольца