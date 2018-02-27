В медуниверситете им.Богомольца восстановлено обучение, но забастовка продолжается (видео)

Некоторые студенты и преподаватели нашли способ присутствовать на парах.

В Национальном медицинском университете им.А.Богомольца восстановлено обучение, но забастовка продолжается. Читайте такжеЗабастовочный комитет НМУ им.Богомольца заявил о ночном шествииЧитайте такжекорпусов медуниверситета Официально забастовка продолжается, но некоторые студенты и преподаватели нашли способ присутствовать на парах.

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