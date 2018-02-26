Шествие начнется в 20.00 и продлится 2 часа.

Забастовочный комитет НМУ им.Богомольца заявил о ночном шествии.

В забастовочном комитете Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца сообщили, что сегодня, 26 февраля, ночью планируется увольнение отстраненной от исполнения обязанностей ректора Екатерины Амосовой, сообщается на странице забастовочного комитета в Facebook.

Читайте такжеСупрун о событиях в медуниверситете им.Богомольца: "это - не забастовка, а отстранение студентов от учебы""Сегодня ночью планируется незаконное увольнение Екатерины Амосовой. В связи с этим забастовочный комитет принял решение о мирном шествии от студгородка до Министерства здравоохранения! Шествие начнется в 20.00 и продлится 2 часа. Назад студентов отвезут автобусы! По маршруту будут пункты обогрева. Для обеспечения массовости общежитие будет закрыто с 16.00 до 23.00", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с понедельника, 26 февраля, студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени А. Богомольца объявили бессрочную забастовку.

«Все учебные корпуса будут закрыты, за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты», - сообщается на странице вуза в Facebook. В университете обвиняют Министерство здравоохранения Украины во вмешательстве в самоуправления вуза и «незаконном» отстранении ректора университета Амосовой.

«Забастовка объявлена в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца», - говорится в заявлении.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что объявленная забастовка в медуниверситете «является на самом деле отстранением студентов от учебного процесса», и возложила за это вину на руководство вуза.

Она сообщила, что в настоящее время проводится служебное расследование в отношении действий отстраненной от должности ректора Амосовой.

20 февраля Минздрав отстранил Амосову от должности ректора вуза в связи с тем, что она не смогла обеспечить сдачи экзамена студентами, которые учатся на стоматологов.

Читайте такжеВ Минздраве пообещали не блокировать выплаты стипендий студентам и зарплат преподавателям НМУ им. БогомольцаПо словам заместителя министра Александра Линчевского, согласно графику, в этот день во всех вузах, которые готовят врачей-стоматологов, должен быть состояться лицензионный интегрированный экзамен «Шаг 1. Стоматология». Однако в связи с отсутствием договора между Центром тестирования, который является единственной уполномоченной на проведение лицензионных экзаменов «Шаг» организацией, и Национальным медицинским университетом им. А. Богомольца, студенты 3-го курса стоматологического факультета НМУ были лишены возможности сдать этот обязательный для продолжения учебы экзамен.

В Минздраве назвали эту ситуацию недопустимой, поскольку ее заложниками стали студенты, лишенные возможности вовремя сдать обязательный экзамен и продолжить свое обучение.

Стоит напомнить, что медуниверситет оказался замешанным в скандал с самоубийством 30 января 19-летней студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой. Прокуратура Киева открыла дело по факту доведения до самоубийства. В университете заявили, что студентку исключили еще в конце прошлого года из-за нарушения миграционного законодательства.