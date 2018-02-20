Амосовa отстранена от должности ректора Национального медуниверситета - Минздрав

От выполнения обязанностей также отстранен директор Центра тестирования Булах.

В Минздраве заявили, что Екатерину Амосову отстранили от должности ректора Национального медуниверситета им.А.Богомольца.

Как поинформировали УНИАН в Минздраве, согласно графику сегодня по всей стране во всех учреждениях высшего образования, которые готовят врачей-стоматологов проходит лицензионный интегрированный экзамен "Крок 1. Стоматология".

Читайте такжеРектор Национального медунивеситета Амосова заявляет о риске срыва теста "Крок 1. Стоматология"Однако в связи с отсутствием договора между Центром тестирования, который является единственным уполномоченным на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией, и Национальным медицинским университетом им.Богомольца, студенты 3 курса стоматологического факультета НМУ были лишены возможности составить обязательный для продолжения обучения экзамен "Крок 1. Стоматология".

Обращаем внимание, что студенты-стоматологи НМУ стали единственными среди 13 вузов, для которых сегодня не состоялся лицензионный экзамен.

Письмом от 2 февраля 2018 министерство обратилось к руководству НМУ с требованием обеспечить проведение учебно-воспитательного процесса на уровне государственных стандартов образования, в соответствии с условиями контракта между Минздравом и ректором НМУ им. А. А. Богомольца Амосовой К.М.

По состоянию на 20 февраля руководство вузов не начало переговорную процедуру но не заключило договор с Центром тестирования на проведение лицензионных экзаменов "Крок", таким образом сорвав проведение обязательного лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" для студентов НМУ.

Читайте такжеРектор НМУ обратилась в полицию из-за попытки поджога ее дома Для разрешения ситуации Минздрав поручил Центру тестирования принять все необходимые меры и назначить для студентов-стоматологов НМУ другую дату составления лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" в течение текущего учебного года. Это позволит студентам НМУ, которые успешно сдадут этот лицензионный экзамен быть переведенными на следующий курс обучения.

Минздрав отстраняет от исполнения обязанностей ректора НМУ им.Богомольца Катерину Амосову.

В министерстве создается комиссия для всестороннего рассмотрения этой ситуации, а на время деятельности комиссии от выполнения обязанностей отстраняется директор Центра тестирования МОЗ Украины Булах.