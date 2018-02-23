В Украину идут лютые морозы: как не подхватить простуду

Перед выходом на улицу медики советуют съесть бутерброд с салом.

В Украину идут сильные морозы, поэтому врачи дали несколько советов, которые помогут предотвратить простудные болезни.

Во-первых, подчеркивают медики, в морозные дни очень важно правильно завтракать, пишет ТСН.

Перед выходом на улицу они советуют съесть бутерброд с салом. Поскольку калории - это именно то, что необходимо организму при низких температурах воздуха. Медики успокаивают: калории не отложатся, ведь организму требуется постоянное топливо, чтобы себя обогревать.

Также врачи советуют в морозную погоду не заматывать лицо шарфами - пар, наполняет шерсть шарфа, мороз превратит ее в лед. Таким образом, придется дышать через ледяной фильтр, что может привести к ангине. Следует дышать на улице не прикрытым носом.

Читайте также"Зимние" недуги: кому грозит болезнь РейноС наступлением морозов следует теплее одеваться. Медики напоминают, что выходить в морозную погоду без шапки недопустимо. На морозе сосуды головного мозга сужаются и расширяются в помещении. Более того, мороз травмирует волосяные луковицы, а из-за этого волосы будут выпадать.

Шею и грудь нужно тщательно прятать под одеждой.

В одежде с холодной температуры важна не толщина, а многослойность. Не замерзнуть можно и в легкой верхней одежде. Главное - одеть под джемпер футболку. Важно, чтобы вещи были из натуральной ткани, акцентируют медики.