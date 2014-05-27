Чем полезно сало для здоровья

Свиное сало — продукт, к которому многие относятся с опаской, ведь он содержит 700 калорий и при неумеренном потреблении может негативно повлиять на наш холестериновый обмен. Но в небольших количествах сало полезно, так как содержит редкую арахидоновую кислоту. Эта кислота входит в состав клеточных мембран, является частью фермента сердечной мышцы, а также участвует в холестериновом обмене, пишет lenta-ua.net.

В сале есть и другие незаменимые жирные кислоты (их называют витамином F) - линолевая, линоленовая, пальмитиновая, олеиновая, а также жирорастворимые витамины А, Д, Е, каротин. В итоге биологическая активность сала в 5 раз выше, чем у сливочного масла.

В день необходимо съедать 10-30 граммов сала, а если вам предписана низкокалорийная диета - не более 10 граммов.

Полезнее всего есть сало с салатом из сырых овощей, заправленных натуральным уксусом (яблочным или виноградным), который является сильным антиоксидантом.