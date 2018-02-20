В целом с начала 2018 года в регионе лабораторно подтвердили 5 летальных случаев от осложнений в результате заболевания корью.

В Одессе от осложнений кори умерли двое младенцев, все стационары подвергнуться проверке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной администрации со ссылкой на главу департамента здравоохранения ОГА Вячеслава Полясного.

Отмечается, что сегодня, 20 февраля, лабораторно подтверждены два летальных случая от осложнений в результате кори.

«К сожалению, инфекция кори забирает человеческие жизни, несмотря на то, что мы достигли высоких результатов в вакцинации детского населения. Следовательно, у нас от пневмонии умер 5-месячный ребенок, который находился в КУ «Городской специализированный дом», - сообщил Полясный.

У этого ребенка была тяжелая патология - синдром Дауна, врожденный порок сердца. Как предполагает Полясный, исходя из истории болезни, младенец был инфицирован корью в детской городской больнице.

«Сегодня я подписал приказ и инициировал проверку всех детских стационаров с целью установить условия, а именно - как происходит заражение. Затем будут сделаны соответствующие организационные выводы», - отметил Полясний.

Второй летальный случай произошел путем внутриутробного инфицирования от матери к ребенку. В конце января беременную жительницу Одесской области, которая не была привита, госпитализировали с диагнозом «корь» в коммунальное учреждение «Городская инфекционная больница». По данным пресс-службы ОГА, пациентка самовольно покинула медицинское учреждение.

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«14 февраля через 12 часов после родов ребенок умер от врожденной болезни. При патологическом исследовании, результаты которого были получены 20 февраля, подтверждено заболевание «корь внутриутробное инфицирование». Сегодня проведена заключительная дезинфекция в перинатальном центре КУ «Одесская областная клиническая больница», - сообщили в обладминистрации.

Как заявил Полясний, в регионе за последние полгода кардинально изменилась структура заболеваемости корью. Речь идет о заболевании детей в возрасте до 1 года и взрослых, не имеющих прививки.

Всего с начала 2018 в регионе лабораторно подтвердили 5 летальных исходов от осложнений в результате заболевания корью.

В пресс-службе также напомнили, что председатель Одесской областной администрации Степанов неоднократно обращался в Министерство здравоохранения с просьбой обеспечить регион необходимым количеством доз вакцины. На конец января эта потребность составляла 12 тыс. доз.

«Благодаря активной позиции главы региона и работе с управлениями здравоохранения в других областях удалось получить с начала февраля 3 тыс. доз из Днепропетровской области. На прошлой неделе еще 1 тыс. доз доставили с Сумщины», - добавили в ОГА.

В пресс-службе также отметили, что еще 2 тыс. доз вакцины против кори в ближайшее время поступят в регион из Запорожской области. Отмечается, что необходимо найти по другим регионам еще 6 тыс. доз вакцины против кори, чтобы удержать коллективный иммунитет на должном уровне - 95% и не допустить распространения болезни.

Как сообщал УНИАН, в течение семи недель года корью в Украине заболели 5 тыс. 97 человек: 1 тыс. 693 взрослых и 3 тыс. 404 ребенка. От осложнений, вызванных корью, в этом году умерли шесть человек - четверо детей и двое взрослых.

*** Корь считается опасным вирусным заболеванием с инкубационным периодом от 7 до 17 дней. Вирус распространяется, когда у человека появляются первые признаки заболевания.

Нужно быть очень осторожным, поскольку он передается при любом тесном контакте с больным. Заразиться можно даже при обычном разговоре и, тем более, если больной чихает или кашляет рядом.