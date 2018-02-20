Корь продолжает забирать жизни: в Одесской области умер 5-месячный ребенок

Летальные случаи зафиксированы в Одесской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В Одесской области из-за кори умер 5-месячный ребенок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями государственного учреждения «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» Виктор Ляшко.

Читайте такжеУкраина - в тройке европейских стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью«Со времени нашего прошлого брифинге, к сожалению, подтвердился еще один летальный случай - умер пятимесячный ребенок в Одесской области. Умер от осложнений, которые были вызваны корью», - сказал он.

Ляшко добавил, что плановую прививку этому ребенку должны были сделать в 12 месяцев, как это предусмотрено календарем профилактических прививок.

«С начала года от осложнений кори умерли шесть человек - это четверо детей и двое взрослых. Четверо умерли в Одесской области - трое детей и один взрослый. Один взрослый - в Ивано-Франковской области, и один ребенок - в Закарпатской области», - отметил представитель учреждения.

Как сообщал УНИАН, по данным «Центра общественного здоровья Минздрава Украины», в течение пяти недель этого года корью в Украине заболели 3 тыс. 554 человека, из них - 1165 взрослых и 2389 детей, госпитализированы 2345 больных.

*** Корь считается опасным вирусным заболеванием с инкубационным периодом от 7 до 17 дней. Вирус распространяется, когда у человека появляются первые признаки заболевания.

Нужно быть очень осторожным, поскольку он передается при любом тесном контакте с больным. Заразиться можно даже при обычном разговоре и, тем более, если больной чихает или кашляет рядом.