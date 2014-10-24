Чистый воздух очень важен для здоровой беременности

Новое исследование предоставляет убедительные доказательства того, что загрязнение воздуха имеет долгосрочные последствия для беременных женщин и их детей, пишет nature.health-ua.org.

Специалисты Центра по исследованиям в области экологической эпидемиологии в Испании протестировали функцию легких 620 детей, когда они достигли возраста 4 лет, а также оценивали уровень экспозиции загрязняющих веществ у их матерей. В частности, исследователи регистрировали в течение второго триместра беременности уровни двуокиси азота и бензола.

Ученые сравнили показатели функции легких у этих детей со сверстниками, которые родились у женщин, проживавших в более благополучных экологических регионах.

В соответствии с исследованием, опубликованным в журнале Thorax, дети матерей, подвергавшихся мощному воздействию токсинов из воздуха во время беременности, подвержены повышенному риску повреждения легких. В частности, воздействие бензола повышает этот риск на 22%, двуокиси азота – на 30%.

Взаимосвязь между воздействием высоких уровней загрязняющих веществ в воздухе в период беременности и нарушенной функцией легких у детей был наиболее выражена среди бедных участников и аллергиков.