Чистый воздух очень важен для здоровой беременности
Дети матерей, подвергавшихся мощному воздействию токсинов из воздуха во время беременности, подвержены повышенному риску повреждения легких
Новое исследование предоставляет убедительные доказательства того, что загрязнение воздуха имеет долгосрочные последствия для беременных женщин и их детей, пишет nature.health-ua.org.
Специалисты Центра по исследованиям в области экологической эпидемиологии в Испании протестировали функцию легких 620 детей, когда они достигли возраста 4 лет, а также оценивали уровень экспозиции загрязняющих веществ у их матерей. В частности, исследователи регистрировали в течение второго триместра беременности уровни двуокиси азота и бензола.
Ученые сравнили показатели функции легких у этих детей со сверстниками, которые родились у женщин, проживавших в более благополучных экологических регионах.
В соответствии с исследованием, опубликованным в журнале Thorax, дети матерей, подвергавшихся мощному воздействию токсинов из воздуха во время беременности, подвержены повышенному риску повреждения легких. В частности, воздействие бензола повышает этот риск на 22%, двуокиси азота – на 30%.
Взаимосвязь между воздействием высоких уровней загрязняющих веществ в воздухе в период беременности и нарушенной функцией легких у детей был наиболее выражена среди бедных участников и аллергиков.