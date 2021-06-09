Также она растит шестилетних близнецов.

37-летняя жительница провинции Гуатенг родила 10 детей, побив мировой рекорд малийки, родившей девятерняшек.

Об этом пишет IOL.

В ночь на 8 июня Госиаме Тамара Ситхоле родила семь мальчиков и трех девочек с помощью кесарева сечения. Она была на 29-й неделе беременности.

Изначально врачи обнаружили на УЗИ шестерых детей, однако позже увидели еще двоих. В ночь родов оказалось, что женщина носит под сердцем 10 детей.

Читайте такжеМакрон прокомментировал эпизод с пощечинойВрачи говорят, что такое возможно после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Однако женщина уверяет, что ее беременность была естественной.

Дети проведут следующие несколько месяцев в инкубаторе. Госиаме вместе с мужем растят шестилетних близнецов.

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Автор: Людмила Жерновская