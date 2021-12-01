Британка всю жизнь была склонна к полноте.

Жительница Лондона Бренда Финн за один год похудела на 36 килограммов. Женщина отказалась от излюбленной привычки – просматривать соцсети.

Об этом пишет Fox News.

Бренда Финн всю жизнь была склонна к полноте и с 2016 года активно набирала вес. В 2020 году она весила уже 98 килограмм.

Поначалу 33-летняя британка боролась с весом традиционными методами – тренировалась, меняла диету, а после отказалась от вредной привычки – сидения в социальных сетях.

Читайте такжеГалкин показал похудевшую Пугачеву в ультракоротком платье"Я постоянно прокручивала ленту и видела бесконечные торты, мороженое, сладкие напитки и пиццу. Это было постоянное напоминание, что надо пойти и перекусить. Когда я поняла, как Facebook и Instagram отвлекают меня от прогресса, я отказалась от них", - поделилась женщина.

По ее словам, как только она отказалась от соцсетей, то в первые же месяцы стала худеть. В освободившееся время она изучала калорийность блюд, изменила рацион и купила тренажеры.

К маю текущего года ее вес снизился до 69 килограмм, а в сентябре - 63 килограмма. В планах женщины похудеть еще на 5 килограмм.

"Я не могу поверить в то, насколько лучше себя чувствую. Я питаюсь здоровой пищей и чувствую себя гораздо более живой", - призналась Финн.

Как ранее сообщал УНИАН, 35-летний айтишник Манджунат Джи Эн из Индии, весивший 110 килограммов, за восемь месяцев похудел на 30 килограммов благодаря традиционной диете и спортивным занятиям. При этом он полностью отказался от алкоголя, начал рано ложиться спать и рано вставать.

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Автор: Анастасия Горбачева