Пациентка не выезжала за границу, но в ее аквариуме обнаружили патогенные бактерии.

В США женщина из-за ухода за аквариумным рыбками заразилась тропической инфекцией - мелиоидозом.

Этот случай описали Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в статье для Emerging Infectious Diseases, пишет N+1.

Обычно такую инфекцию люди могут привезти из поездки в эндемичные страны. Однако в данном случае пациентка не покидала даже штат.

56-летняя жительница Мэриленда обратилась к врачам с жалобами на лихорадку, слабость, кашель и боль в груди. До этого она болела ревматоидным артритом и лечилась иммуносупрессорами, прием которых прекратила месяц назад.

Читайте также"Историческое решение": ВОЗ одобрила первую в мире вакцину против малярииМедики назначили пациентке курс лечения антибиотиками и взяли посевы крови на стерильность. В них и обнаружили Burkholderia pseudomallei - вид грамотрицательных подвижных палочковидных бактерий, вызывающих мелиоидоз. Болезнь поражает преимущественно легкие, но может спровоцировать сепсис и скопление гноя в органах. Смертность от мелиоидоза достигает 10%, а если не лечиться - 40%.

Чтобы полностью выздороветь, женщине понадобилось три курса антибиотиков. В общей сложности ее лечение заняло полгода.

Как выяснили CDC, Burkholderia pseudomallei содержались в почве и воде из аквариума с тропическими рыбками в квартире заболевшей. При этом ранее в том же аквариуме умерли шесть рыб, однако связь их гибели с инфекцией неизвестна.

После кормления рыб медики рекомендуют мыть руки, а также чистить аквариумы только в перчатках, особенно если на руках имеются раны.

Ранее в одном из супермаркетов Херсона молодой человек в одних плавках искупался в аквариуме с живыми карпами. А в сиднейском аквариуме показали необычные роды морского конька.

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Автор: Катерина Комолова