Двойняшки появились на свет раньше запланированного срока и отличались ростом и весом.

В Великобритании зафиксировали случай необычной беременности, в результате которой на свет появились двойняшки, которые были зачаты с разницей в три недели.

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39-летняя Ребекка Робертс забеременела дочкой Розали, когда уже вынашивала сына Ноя. Первые скрининги УЗИ не показывали наличия второго плода.

«Я даже не знала, что можно забеременеть, будучи уже беременной», - отметила женщина.

Двойняшки появились на свет в сентябре 2020 года на 33-й неделе, раньше запланированного срока. Робертс вынужденно сделали кесарево сечение из-за проблем с пуповиной Розали. Примечательно, что дети довольно отличались как ростом, так и весом: Ной весил 2 килограмма, а его сестра – всего 1,2 килограмма.

Двойная беременность: как это могло произойти

Врачи считают, что причиной двойной беременности (суперфетация) могли стать таблетки для лечения бесплодия. То есть, когда женщина уже вынашивала ребенка, ее яичники сформировали еще одну яйцеклетку, которая была пригодна к оплодотворению.

Суперфетация встречается в медицинской практике крайне редко.

В мире зафиксировано всего около десятка подобных случаев.

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Автор: УНИАН