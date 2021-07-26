В Риме проходит саммит ООН по продовольственным системам.

Здоровое питание недоступно почти половине населения планеты – трем миллиардам человек, в 2020 году более 800 миллионов человек в мире голодали.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем видеопослании участникам Предварительного саммита ООН по продовольственным системам, открывшегося сегодня в Риме, сообщают "Новости ООН".

По словам Гуттериша, главные причины голода, недоедания и отсутствия доступа к здоровым и полезным продуктам питания – это бедность, социальное неравенство, высокие цены на продовольствие, вооруженные конфликты и природные катастрофы, в том числе связанные с изменением климата. Ситуацию усугубила пандемия COVID-19.

Глава ООН подчеркнул необходимость создания новой, более справедливой и экологически безопасной продовольственной системы.

Читайте такжеВ США молодой блогер-антивакцинатор умер от COVID-19"Мы ведем войну с природой, и часть этой войны – существующая продовольственная система, которая производит треть всех выбросов парниковых газов; продовольственная система, из-за которой мы теряем 80 процентов биоразнообразия планеты", – отметил Гутерриш.

Первый заместитель главы ООН Амина Мохаммед на открытии саммита подчеркнула, что пандемия коронавируса хотя и стала серьезным ударом для глобальной экономики, представила мировому сообществу новые возможности, в том числе возможность заново отстроить продовольственные системы.

"Эта возможность уже используется. В 145 странах сейчас ведется соответствующий национальный диалог. Это и большие, и маленькие страны, Север и Юг, некоторые из них переживают кризис, другие имеют дело со сложной продовольственной экономикой", – сказала Мохаммед.

"Но все они признали универсальный характер повестки дня на период до 2030 года и важнейшую роль продовольственных систем в достижении прогресса по всем целям устойчивого развития", – добавила она.

В ООН напомнили, что среди 17-ти целей устойчивого развития на период до 2030 года – ликвидация нищеты и голода, обеспечение здорового образа жизни, ответственное потребление и производство, а также сохранение морских экосистем и экосистем суши. Все эти цели неразрывно связаны с совершенствованием продовольственных систем.

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Автор: Тамара Отовская