Байден заявил, что ограничения подрывают усилия США по продвижению гендерного равенства.

Президент США Джо Байден подписал президентский меморандум, которым отменил ограничения на доступ к абортам внутри страны и за рубежом, введенные и расширенные администрацией его предшественника Дональда Трампа.

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Как сообщает Гордон со ссылкой на телеканал CNN, ограничения, о которых идет речь, впервые в США ввел еще 40-й президент Рональд Рейган в 1984 году, они получили название "политика Мехико". Они предусматривали запрет на финансирование правительством США иностранных некоммерческих организаций по планированию семьи, которые проводят или продвигают аборты.

В разное время "политику Мехико" власти США то отменяли, то возобновляли. В 2017 администрация Трампа не только восстановила это ограничение, но и расширила. Таким образом, запрет охватил широкий спектр организаций – от тех, что занимаются лечением ВИЧ и иммунизацией детей, до тех, что обеспокоены вопросом очистки воды – расположенных и в США, и за рубежом. Организации могли получать финансирование только если согласятся не проводить аборты и не вести дискуссии о них,

Байден заявил, что эти ограничения подрывают усилия США по продвижению гендерного равенства, а также способность поддерживать здоровье женщин, а потому отменил их.

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Автор: УНИАН