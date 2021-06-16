Ученые установили, кто больше всего и когда рискует повторно заболеть на коронавирус.

Заболеть во второй раз можно довольно быстро даже после тяжелой формы коронавируса. В особой группе риска оказались курильщики и люди с заболеваниями легких.

Как пишет University of Missouri School of Medicine, чтобы установить группу риска и время, когда самый высокий риск реинфекции COVID-19, ученые проанализировали данные более чем 9 тысяч людей, переболевших COVID-19 в тяжелой форме.

Оказалось, что риск повторного заражения составил 1%, однако среднее время между первым и вторым случаем инфекции составлял менее 3,5 месяца.

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"Это одно из крупнейших исследований такого рода в США и важно отметить, что повторное инфицирование SARS-CoV-2 после первого заражения возможно, а продолжительность сформированного иммунитета (после выздоровления) до сих пор не установлена", – заявил автор работы Аднан Куришь.

Если сравнивать тяжесть течения болезни после первого и второго инфицирования, то при реинфекции риски развития пневмонии, сердечной недостаточности и острого повреждения почек были ниже. Тем не менее случаи смерти регистрировали.

Риски реинфицирования оказались выше у людей с астмой, курильщиков и афроамериканцев. Несмотря на то, что исследование демонстрирует низкий риск повторного заражения COVID-19, не ясно, какова вероятность реинфицирование у людей после легкого и умеренного течения коронавирусной болезни.

Коронавирус: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко