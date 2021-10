Тонкий острый кусок цемента прорвал правое предсердие и правое легкое.

Медики обнаружили в сердце американца кусок цемента.

Статья об этом случае опубликована в научном журнале The New England Journal of Medicine, пишет Live Science.

56-летний мужчина обратился в отделение неотложной помощи после того, как в течение двух дней испытывал боль в груди и затрудненное дыхание. Пациенту сделали рентген и компьютерную томографию, которые показали инородное тело в его сердце. Как выяснилось, это был кусок цемента.

Оказалось, что неделей ранее мужчина перенес операцию из-за компрессионного перелома позвоночника. Ему сделали кифопластику - процедуру, при которой врачи вводят в позвонок специальный костный цемент, чтобы укрепить позвонок и снять болевой синдром.

Кифопластика обычно считается безопасной: по информации Американской ассоциации нейрохирургов, менее 2% людей, подвергающихся этой процедуре, испытывают осложнения. Однако существует риск того, что цемент может просочиться из кости в другие области и вызвать закупорку или "эмболию" кровеносного сосуда.

По словам авторов статьи, именно это произошло в случае с мужчиной - цемент просочился из кости в его вены, где затвердел и эмболизировался, проникнув затем в сердце.

Пациенту сделали экстренную операцию на сердце, во время которой врачи обнаружили тонкий острый кусок цемента, прорвавший правое предсердие и правое легкое. Длина фрагмента составила 10,1 сантиметра.

Операция прошла без осложнений, и через месяц мужчина почти полностью выздоровел.

Ранее в больнице в Литве из желудка мужчины извлекли более килограмма гвоздей, шурупов, гаек и других инородных тел. А из голов жителей российского Нижнего Новгорода врачам пришлось доставать тараканов.

Автор: Катерина Комолова