По словам врачей, мужчина начал глотать металлические предметы месяц назад после отказа от алкоголя.

В больнице в Литве из желудка мужчины извлекли более килограмма гвоздей, шурупов, гаек и других инородных тел.

Об этом сообщает пресс-служба Клайпедской университетской больницы.

Мужчина обратился к врачам из-за болей в желудке. Однако он не рассказал, что некоторое время глотал металлические предметы. Это обнаружили врачи после того, как больному сделали рентгеновский снимок.

По словам хирурга Шарунаса Дайлиденаса, инородные тела в желудочно-кишечном тракте - не редкость, но этот случай уникальный из-за их количества.

"Поскольку невозможно извлечь такое количество инородных тел эндоскопически, мы срочно удалили их хирургическим путем. Во время трехчасовой операции под рентгенологическим контролем достали все, даже самые маленькие инородные тела из желудка пациента", - рассказал Дайлиденас.

Отмечается, что состояние пациента после операции стабильное, он продолжает находиться под наблюдением врачей.

По данным литовского вещателя LRT, некоторые из предметов, изъятых во время операции были до 10 см длиной, передает BBC.

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По словам врачей, мужчина начал глотать металлические предметы месяц назад после отказа от алкоголя.

Как сообщал УНИАН, житель Косово умудрился проглотить целый мобильный телефон Nokia 3310, релиз которого состоялся еще в 2000 году. Телефон оказался слишком большим, и желудок не смог его переварить. В то же время ядовитые вещества из аккумулятора могли вытечь и серьезно навредить мужчине.

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Автор: Александр Топчий