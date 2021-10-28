Доктор Илан Абдель Хак, заместитель губернатора по здравоохранению Таиза, сказал, что во многих случаях казалось, что ампутации проводились без надобности.

В Йемене в поддерживаемых Саудовской Аравией частных больницах в прифронтовом Таизе десяткам людей ампутировали конечности, хотя их можно было спасти.

По словам врачей и чиновников здравоохранения, ненужные ампутации делались детям и взрослым раненым во время гражданской войны в Йемене в период с 2016 по 2018 год.

Подробности этого дела сообщает издание Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ). Сообщается, что все три больницы – Аль-Бурайхи, Аль-Сафва и Аль-Рауда получили финансовую поддержку от Центра гуманитарной помощи короля Саудовской Аравии Салмана KSrelief. Согласно информации на сайте Центра, с 2015 года организация поддержала сотни проектов помощи в Йемене стоимостью почти $4 млрд.

Расследование, подкрепленное показаниями врачей, медицинских работников, пациентов и их семей, показало, что медицинский персонал, который разрешал и проводил операции, не соблюдал надлежащие процедуры. В ходе расследования выяснилось, что квалификация одного иностранного врача (речь идет о враче из Украины – Ред.), принимавшем участие в по крайней мере 44 ампутациях, не была признана в его собственной стране.

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В фонде KSrelief заявили, что роль организации ограничивается финансированием лечения и не является надзорным органом, а вопросы, связанные с медицинскими процедурами и подбором медицинского персонала, являются вопросами для чиновников здравоохранения Йемена.

Министерство здравоохранения Йемена сообщило, что контракты KSrelief с тремя больницами были одобрены местными чиновниками в Таизе, а те в свою очередь заявили, что не знают, кто утверждал контракты.

Доктор Абдулкафи Шамсан, генеральный менеджер больницы Аль-Сафва, сказал, что врачи больницы "делали все возможное, чтобы спасти раненых в осажденном городе, который в то время постоянно бомбился, и в свете серьезной нехватки медицинских материалов и хирургов".

В больницах отмалчиваются, почему людей лишали рук и ног, которые можно было спасти.

В 2015 году Управление здравоохранения и народонаселения Таиза зафиксировало 70 ампутаций. Эта цифра выросла до 230 в следующем году и 200 в 2017 году, а затем упала до 74 в 2018 году.

В период с 2016 по 2018 год в больницах Таиза ампутировали конечности 41 ребенка, в 2015 году только одного ребенка.

По словам врачей, работавших в трех больницах, KSrelief заплатила $4000 за каждую ампутацию.

Они сказали, что ампутации иногда предпочитали более сложным и более дорогим процедурам, которые могли бы позволить пациентам полностью выздороветь, поскольку они были дешевле и из-за нехватки специалистов.

Доктор Мухтар аль-Малик, хирург-ортопед, работавший в больницах по контракту, сказал: "Чтобы устранить эти дополнительные расходы, оплачиваемые врачам, больницы выбрали ампутацию".

Специалисты утверждают, что решение об ампутации должно быть принято несколькими врачами, но в указанных больницах его принимал один врач.

Так, три медицинских заключения о разрешении на операцию одному мужчине были подписаны тем же врачом, гражданином Украины, который также проводил операцию; однажды как врач общей практики; затем как специалист-ортопед; и, наконец, как сосудистый специалист.

Расследование ARIJ выявило по меньшей мере 44 медицинских заключения, подписанных украинским врачом. ARIJ также получил письмо от Министерства здравоохранения Украины, которое подвергает сомнению достоверность справки о том, что врач проходил обучение по ортопедии и травматологии в медицинском учреждении Киева.

По запросу чиновников Таиза о разъяснениях квалификации врача отмечается, что документ не может быть проверен, поскольку его формат не совпадает с тем, который выдает Министерство здравоохранения Украины.

Журналисты, работающие с ARIJ в Украине, пытались связаться с врачом для комментариев из-за членов семьи в его родном городе на востоке Украины, но не смогли.

Доктор Илан Абдель Хак, заместитель губернатора по здравоохранению Таиза, сказал ARIJ, что во многих случаях казалось, что ампутации проводились без надобности.

"Раненый попадает в больницу с ранениями первой степени, с которыми должны работать специалисты. Но персонал больницы – это недавно подготовленные выпускники, и вместо того, чтобы лечить их, они усугубляют травмы", – сказал Абдель Хак.

Некоторые врачи рассказали, что в то время пытались выразить обеспокоенность тем, как работают больницы в Таизе.

Малик, хирург-ортопед, описал один случай, когда, по его словам, администраторы больницы в Аль-Сафве препятствовали его усилиям спасти ногу пациента.

"Я пришел в операционную и увидел раненого. Я просил, чтобы мы попытались спасти ногу пациента, но администрация больницы отказала под предлогом повреждения костей", — рассказал он.

В некоторых случаях пациенты говорят, что смогли отказаться от ампутации и полностью поправиться после травм. По их словам, они обратились за лечением в другие больницы в Таизе после того, как им сказали, что им нужна ампутация, и таким образом сохранили свои конечности, сообщает ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая