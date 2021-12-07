Ученые отметили, что данные этого исследования будут особенно интересны для стран с низким и средним уровнем доходов, где все еще делают первые две дозы прививок.

Масштабное исследование, проведенное в Великобритании, показало, что вакцины против COVID-19 могут давать лучшую иммунную защиту, если людям вводить первую дозу AstraZeneca или Pfizer-BioNTech, а затем Moderna.

Вторую дозу нужно ввести примерно через девять недель, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

"Мы обнаружили действительно хороший иммунный ответ во всем... фактически, выше, чем порог, установленный двумя дозами вакцины Oxford-AstraZeneca", – заявил Мэтью Снейп, профессор из Оксфорда, который занимался исследованием.

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По его словам, результаты могут быть положительным знаком для бедных стран, которым может приходиться совмещать различные вакцины между первой и второй прививкой, если запасы одного типа иссякнут.

"Я думаю, что данные этого исследования будут особенно интересны и ценны для стран с низким и средним уровнем доходов, где все еще делают первые две дозы прививок", – сказал Снейп.

"Мы показываем... вам не нужно строго использовать одну и ту же вакцину для второй дозы... и что если программа будет выполняться быстрее с помощью нескольких вакцин, то это нормально применять", – добавил он.

Согласно исследованию Оксфордского университета, которое было опубликовано в медицинском журнале Lancet, никаких проблем с безопасностью такого применения вакцин не было.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая