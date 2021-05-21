В то же время стремительное распространение новых штаммов коронавируса по-прежнему вызывает обеспокоенность экспертов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отчиталась о ситуации с COVID-19 за неделю, указав на общемировое снижение показателей заболеваемости и смертности. В то же время стремительное распространение новых штаммов коронавируса по-прежнему вызывает обеспокоенность экспертов.

В глобальном плане за прошедшую неделю количество новых случаев COVID-19 и смертей продолжило снижаться: всего было зарегистрировано более 4,8 миллиона случаев заражения и чуть меньше чем 86 тысяч умерших, соответственно на 12% и на 5% меньше в сравнении с предыдущей неделей, пишет 24 канал.

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Ситуация с заболеваемостью в разных странах очень неоднородна:

рост новых случаев COVID-19 в Западно-Тихоокеанском регионе составил 4%,

в Европе наблюдается снижение на 26%,

в Восточном Средиземноморье - на 22%,

в Юго-Восточной Азии - на 12%,

в Африке - на 4%,

Северной и Южной Америке – на 3%.

Самые низкие показатели смертности зафиксировано в Европе (-16%) и Восточном Средиземноморье (-16%), высокие - в Юго-Восточной Азии (+ 7%).

Мутация коронавируса: какие штаммы наиболее распространены

Британский штамм коронавируса B1.1. 7, который отличается высокой заразностью, обнаружен сегодня в 143 странах.

Южноафриканский вариант В1. 351 распространился в 96 государствах, вариант P.1, который впервые заметили в Бразилии, обнаружен в 58 странах.

Наибольшую обеспокоенность экспертов ВОЗ вызывает так называемый "индийский штамм" B.1.617 который имеет три подвида и распространился уже в 94 государствах, еще в девяти обнаружены неустановленные подвиды этого варианта.

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Автор: Виктория Гордиенко