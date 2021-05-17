С марта не было осуществлено ни одной поставки вакцин в рамках программы COVAX.

Международная программа, призванная обеспечить доступ к вакцинам от коронавируса, страдает от нехватки 140 миллионов доз. Причина - большой кризис, охвативший Индию из-за COVID-19.

Институт сыворотки крови Индии - крупнейший поставщик вакцин для программы COVAX. Но с марта он не выполнил ни одной запланированной поставки, поскольку экспорт доз был остановлен. Об этом пишет BBC. Программа ЮНИСЕФ покупает и распространяет вакцины для COVAX. Она призывает лидеров стран G7 и ЕС поделиться дозами. В следующем месяце они проведут специальную встречу в Великобритании.

Читайте такжеNature: Одна доза вакцины от COVID-19 защищает от бессимптомного зараженияВ ЮНИСЕФ говорят, что данные, рассматриваемые организацией, свидетельствуют, что вместе все эти страны могут пожертвовать 153 миллиона доз вакцин от коронавируса. И это никак не повлияет на их обязательства по вакцинации своих граждан.

Институт сыворотки крови Индии должен был обеспечить половину от двух миллиардов доз для программы COVAX в этом году. Но в течение марта, апреля и мая он не выполнил никаких поставок. Ожидается, что к концу июня дефицит вакцин вырастет до 190 миллионов доз.

"К сожалению, мы в такой ситуации, что просто не знаем, когда следующая партия доз материализуется. Мы надеемся вернуться к графику. Но ситуация в Индии неопределенная и вызывает большое беспокойство", - сказал координатор COVAX Джиан Ганди.

Коронавирусный кризис в Индии

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Перевод: Лесь Дымань