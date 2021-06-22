Бедные страны столкнулись с дефицитом COVID-вакцин / фото REUTERS

Значительное количество бедных стран, которые получают вакцины по схеме COVAX, не обладают достаточными поступлениями доз препаратов для продолжения программ вакцинации. На сегодня программа доставила 90 млн доз в 131 страну.

Как пишет ВВС, старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Ейлворд отметил, что этого недостаточно, чтобы защитить мир от коронавируса, который все еще распространяется по миру.

Недостаток связывают с тем, что некоторые страны Африки переживают третью волну COVID.

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Кроме того, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал прекратить накопление вакцин в богатых странах в то время, когда правительство его страны пытается сдержать резкий рост случаев заболевания.

Как сообщается, к этому времени на континентальной Африке введено лишь 40 млн доз, а это меньше 2% населения.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине почти один миллион доз вакцины от коронавируса. Это гуманитарная помощь, о которой недавно заявили в администрации президента США.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко