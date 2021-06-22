Недостаток связывают с тем, что некоторые страны Африки переживают третью волну COVID.

Значительное количество бедных стран, которые получают вакцины по схеме COVAX, не обладают достаточными поступлениями доз препаратов для продолжения программ вакцинации. На сегодня программа доставила 90 млн доз в 131 страну.

Как пишет ВВС, старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Ейлворд отметил, что этого недостаточно, чтобы защитить мир от коронавируса, который все еще распространяется по миру.

Недостаток связывают с тем, что некоторые страны Африки переживают третью волну COVID.

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Кроме того, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал прекратить накопление вакцин в богатых странах в то время, когда правительство его страны пытается сдержать резкий рост случаев заболевания.

Как сообщается, к этому времени на континентальной Африке введено лишь 40 млн доз, а это меньше 2% населения.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине почти один миллион доз вакцины от коронавируса. Это гуманитарная помощь, о которой недавно заявили в администрации президента США.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко