Значительное количество бедных стран, которые получают вакцины по схеме COVAX, не обладают достаточными поступлениями доз препаратов для продолжения программ вакцинации. На сегодня программа доставила 90 млн доз в 131 страну.
Как пишет ВВС, старший советник генерального директора ВОЗ Брюс Ейлворд отметил, что этого недостаточно, чтобы защитить мир от коронавируса, который все еще распространяется по миру.
Недостаток связывают с тем, что некоторые страны Африки переживают третью волну COVID.
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Кроме того, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призвал прекратить накопление вакцин в богатых странах в то время, когда правительство его страны пытается сдержать резкий рост случаев заболевания.
Как сообщается, к этому времени на континентальной Африке введено лишь 40 млн доз, а это меньше 2% населения.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине почти один миллион доз вакцины от коронавируса. Это гуманитарная помощь, о которой недавно заявили в администрации президента США.
Вакцинация от коронавируса: что известно
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