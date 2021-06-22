В частности, Украина указана в перечне из около 30 стран, которым предоставят совокупно 14 млн доз препарата.

Белый дом сообщил подробности того, как именно будут распределяться 55 из 80 млн доз собственных запасов вакцины от коронавируса, которые президент Джо Байден пообещал до конца июня выделить другим странам для борьбы с пандемией.

В частности, Украина указана в перечне из около 30 стран, которым предоставят совокупно 14 млн доз препарата. Конкретные объемы поставок и бренды вакцин будут объявлены после того, как администрация закончит согласовывать логистические, регуляторные и другие условия отдельно с каждой страной.

"В придачу к распределению из наших собственных запасов вакцины, администрация Байдена также пообещала работать с американскими производителями, чтобы изготовить для стран мира больше вакцин", - говорится в сообщении на сайте Белого дома. В частности, США закупит дополнительно 500 млн доз вакцины Pfizer и пожертвует их 92 бедным странам.

Читайте такжеВ Минздраве дали рекомендации тем, кто пропустил прививку второй дозой вакцины"Наша цель - увеличить мировое покрытие вакцинацией от COVID-19, подготовиться к вероятным новым волнам и приоритизировать медиков и другие уязвимые группы", - говорится в сообщении, передает Голос Америки.

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Автор: Ирина Погорелая