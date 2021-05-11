В мире наблюдается снижение числа случаев заражения COVID-19 и смертности от этой болезни.
Читайте такжеВОЗ назвала количество стран, которые до сих пор не получили вакцины от коронавирусаОб этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.
Отмечается, что уменьшение количества заражений наблюдается в большинстве регионов, включая Америку и Европу – это два региона, которые пострадали от пандемии больше всего.
В то же время, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус констатировал, что это "недопустимо высокое плато".
"Но это недопустимо высокое плато: на минувшей неделе было зарегистрировано более 5,4 млн случаев COVID-19 и почти 90 тыс. смертей", - заявил Гебреесус.
Коронавирус в мире
По состоянию на 11 мая в мире выявили 159,5 млн случаев COVID-19, больше всего в США, Индии и Бразилии. Умерли 3,3 млн человек.
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