Ряд краткосрочных исследований предполагают, что нет никакого риска для детей вследствие иммунизации кормящих матерей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вакцинация кормящих матерей от коронавируса не несет рисков и, напротив, может защитить их детей от инфекции.

"Ряд краткосрочных исследований предполагают, что нет никакого риска для детей вследствие иммунизации кормящих матерей. Кроме того, первые ограниченные данные дают основания считать, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку", - говорится в сообщении женевской штаб-квартиры организации. Ее эксперты "не рекомендуют прекращать из-за вакцинации кормление грудью".

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ВОЗ также советует привиться беременным и предупреждает, что при беременности высок риск тяжелого протекания COVID-19, передает ТАСС.

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Автор: Ирина Погорелая