Глава ВОЗ добавил, что 75% всех введенных в мире COVID-вакцин приходятся всего на 10 стран.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подвергла резкой критике план США по введению американцам дополнительной прививки от COVID-19 через восемь месяцев после полной вакцинации препаратами от Pfizer и Moderna.

Отмечается, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус призвал к "временному мораторию" на ревакцинацию во всем мире, поскольку страны с низким уровнем дохода прививали "едва 2% своего населения".

"Несправедливость в отношении вакцин - позор для всего человечества, и если мы не будем бороться с ней вместе, мы продолжим острую стадию этой пандемии на годы, хотя она может закончиться за считанные месяцы", - подчеркнул Гебреесус.

Он добавил, что 75% всех введенных в мире COVID-вакцин приходятся всего на 10 стран.

Читайте такжеВ США разрешили третью дозу вакцины от коронавируса-СМИ

Между тем в администрации Байдена заявили, что власти по-прежнему привержены как защите американцев, так и распространению вакцин во всем мире.

"Я не согласен с тем, что мы должны выбирать между Америкой и миром", - заявил главный хирург США Вивек Мурти, передает ТСН со ссылкой на The Guardian.

Эту мысль поддержал координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 Джефф Зиентс, который подчеркнул, что США "пожертвовали больше доз вакцины, чем все остальные страны мира вместе взятые".

"Наши "военные" усилия направлены на то, чтобы делать все возможное для вакцинации как можно большего количества людей, как здесь, дома, так и во всем мире, - отметил он. - Мы можем и должны делать и то, и другое одновременно, потому что это то, что нужно, чтобы положить конец этой пандемии, и мы не остановимся, пока не выполним свою работу".

Третья прививка от коронавируса в США

Американцы смогут получить прививку третьей дозой вакцины Pfizer или Moderna уже с 20 сентября. Об этом заявил главный хирург страны Вивек Мурти. Он добавил, что даже самые эффективные вакцины со временем теряют свою силу.

"Наше решение по клинической экспертизе заключается в том, что пришло время объявить план усиления вакцинаций от COVID-19", - сказал Мурти, передает Голос Америки.

Вакцинация третьей дозой будет сначала проводиться среди наиболее уязвимых слоев населения, включая медработников, жителей геронтологических центров и других лиц старшего возраста.Вакцинировать планируют также жителей домов постоянного ухода.

Автор: Ирина Погорелая