В ВОЗ считают, что существуют более эффективные инструменты для борьбы с распространением коронавируса, чем закрытие школ.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не закрывать школы из-за пандемии коронавируса.

Как отмечается в пресс-релизе ВОЗ, прерывание обучения детей должно быть крайней мерой.

"Повсеместное закрытие школ в прошлом году, нарушившее образование миллионов детей и подростков, принесло больше вреда, чем пользы, особенно психическому и социальному благополучию детей. Мы не можем повторять одни и те же ошибки", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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Вместо этого в ВОЗ рекомендуют подход к сокращению передачи инфекции с помощью широкого спектра мер, в зависимости от уровня передачи, в местах, где она происходит. Это включает в себя школьную среду, где важны физическое дистанцирование, частое мытье рук, ношение масок, обеспечение надлежащей вентиляции в классных комнатах и расширение доступа к тестированию, особенно в условиях высокой распространенности.

"Наука должна преобладать над политикой, а долгосрочные интересы детей должны оставаться приоритетом, особенно сейчас, когда в ряде стран наблюдается всплеск передачи инфекции. У нас есть более эффективные инструменты для решения этой проблемы, чем закрытие школ", - подчеркнул Клюге.

Как сообщал УНИАН, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом с 1 ноября в Киеве и Львове школы будут работать в дистанционном режиме, а в Одессе школьные каникулы продлены до 7 ноября.

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Автор: Екатерина Гирнык