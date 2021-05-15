Всемирная организация здравоохранения призывает правительства богатых государств делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами, а не вакцинировать детей.
Слова главы ВОЗ цитирует BBC.
Читайте такжеКоронавирус может вызвать импотенцию - ученыеТедрос Аданом Гебреесус подчеркнул, что распределение препаратов в мире все еще неравномерно. Он отметил, что понимает, почему государства хотят прививать детей, но добавил: "Прямо сейчас я призываю их пересмотреть свое решение".
"В странах с низким и средним уровнем доходов запасов вакцины от коронавируса было недостаточно для иммунизации медработников, а больницы заполнены пациентами, нуждающихся в немедленной помощи", – пояснил Гебреесус.
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