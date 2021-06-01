Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет называть все новые варианты коронавируса буквами греческого алфавита.
Об этом заявила эксперт ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове, сообщает DW.
Это решили сделать для того, чтобы избежать дискриминации стран, в которых эти штаммы обнаружили впервые.
"Ни одна из стран не должна быть стигматизирована при обнаружении и уведомлении о вариантах коронавируса", - пояснила Ван Керкхове.
Как теперь будут называть штаммы коронавируса
Теперь будут присваивать названия мутациям вируса в порядке их обнаружения: британский вариант назван "альфа", южноафриканский - "бета", бразильский - "гамма", а два новых индийских варианта коронавируса будут называться "дельта" и "каппа".
В ВОЗ убеждены, буквы греческого алфавита должны не только заменить сложные научные определения, но и помочь "публичной дискуссии", так как это упростит объяснение штамма во время общения.
Новая маркировка штаммов не приведет к отказу от действующей системы научных наименований, которые по-прежнему будут применяться в профессиональных исследованиях.
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