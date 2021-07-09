Компании рассчитывают опубликовать более точные данные в ближайшее время, а также подать их в контролирующие органы в течение ближайших недель.

Компании Pfizer и BioNTech начнут испытания бустерной (третьей дозы вакцины) от коронавируса чтобы усилить иммунитет человека в отношении новых штаммов.

"Pfizer и BioNTech видели обнадеживающие данные в текущем усилительном исследовании третьей дозы текущей вакцины BNT162b2. Предварительные данные демонстрируют, что бустерная доза, введенная через 6 месяцев после второй дозы, имеет стабильный профиль усвоения", - говорится в заявлении компании, передает Украинская правда.

Отмечается также, что при третьей дозе вакцины наблюдаются высокие титры нейтрализации, в том числе Бета-коронавирус штамма, "которые в 5-10 раз выше, чем после двух основных доз".

Компании рассчитывают опубликовать более точные данные в ближайшее время, а также подать их в FDA, EMA и другие контролирующие органы в течение ближайших недель.

Также сообщается, что, несмотря на высокую эффективность третьей дозы, компании разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19, нацеленную на полный спаечный белок варианта Delta.

Отмечается, что первая партия мРНК для испытания уже изготовлена на заводе BioNTech в Майнце (Германия). Компании предполагают, что клинические исследования начнутся в августе при условии одобрения регуляторных органов.

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Автор: Ирина Погорелая