Власти Франции издали указ, запрещающий публичное ношение самодельных масок, заявив, что они не обеспечивают достаточной защиты от новых, более заразных штаммов COVID-19.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
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Как сообщается, для ношения будут рекомендованы только три типа масок: хирургические маски, маски FFP2 и тканевые маски, соответствующие стандартам категории 1.
Одновременно с этим французские власти признали, что проконтролировать выполнение нового указа будет трудно.
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