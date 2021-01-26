Власти Франции уверены, что самодельные маски не защищают от новых штаммов коронавируса.

Власти Франции издали указ, запрещающий публичное ношение самодельных масок, заявив, что они не обеспечивают достаточной защиты от новых, более заразных штаммов COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

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Как сообщается, для ношения будут рекомендованы только три типа масок: хирургические маски, маски FFP2 и тканевые маски, соответствующие стандартам категории 1.

Одновременно с этим французские власти признали, что проконтролировать выполнение нового указа будет трудно.

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Автор: УНИАН