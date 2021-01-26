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Власти Франции издали указ, запрещающий публичное ношение самодельных масок, заявив, что они не обеспечивают достаточной защиты от новых, более заразных штаммов COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

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Как сообщается, для ношения будут рекомендованы только три типа масок: хирургические маски, маски FFP2 и тканевые маски, соответствующие стандартам категории 1.

Одновременно с этим французские власти признали, что проконтролировать выполнение нового указа будет трудно.

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Автор: УНИАН