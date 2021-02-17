На момент родов 36-летняя женщина была на 33 неделе беременности.

Во Франции родился первый ребенок после пересадки матки. Всего в мире было лишь около 20 таких случаев.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на MedicalXpress.

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12 февраля у женщины, которой трансплантировали матку, родилась здоровая девочка весом 1 килограмм 845 граммов. Роды принимали в больнице Фош, под Парижем.

Дебора родилась без матки из-за редкого синдрома МРКГ. В марте 2019 года ей сделали пересадку матки от ее собственной матери, которой тогда было 57 лет.

На момент родов 36-летняя Дебора была на 33 неделе беременности.

"Мать и ребенок чувствуют себя хорошо", – сказал заведующий отделением гинекологии, акушерства и репродуктивной медицины больницы Жан-Марк Аюби.

Аюби также пояснил, что трансплантат для Деборы не планировался на постоянной основе. Это была временная трансплантация, которая была предназначена только для того, чтобы позволить ей иметь ребенка.

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Первые роды после трансплантации матки произошли в Швеции в 2014 году.

В 2017 в Бразилии родила женщина, которой пересадили матку от умершего донора.

Всего в мире после трансплантации матки произошло около 20 родов.

Некоторые женщины с пересаженными матками уже родили во второй раз.

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Автор: УНИАН