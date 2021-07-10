Специалисты считают, что постепенно штамм вытеснит другие - так, как это уже произошло в Британии.

Во Франции доля штамма коронавируса "Дельта", впервые обнаруженного в Индии превысила 50% среди всех заражений, как и ожидали ранее в органах здравоохранения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, такие данные обнародовало агентство общественного здоровья Франции 9 июля.

Согласно данным, мутация L452R стала доминирующей и достигла 51,7% среди проанализированных положительных образцов.

Специалисты считают, что постепенно штамм вытеснит другие - так, как это уже произошло в Британии.

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Штамм пока неравномерно присутствует в разных регионах. Так, в департаменте Сомме или Высоких Альп он составляет более 83% из исследованных образцов, в департаменте Верхняя Корсика - вообще 100%.

В то же время в некоторых департаментах в центре и на юго-западе мутацию зафиксировали в 8% образцов и меньше.

Ранее министр здравоохранения Франции заявил, что прирост заражений коронавирусом в стране больше не снижается и есть риск новой волны эпидемии уже с конца июля.

Напомним, в Германии штамм "Дельта" достиг 60% среди всех заражений. Поскольку речь идет о данных двухнедельной давности, в Институте Роберта Коха предполагают, что на это время "Дельта" составляет уже две трети всех заражений коронавирусом в стране.

Мутация коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко